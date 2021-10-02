Эксперты обсудили практики креативных индустрий в регионах

Организаторы проекта – образовательная онлайн-платформа «Мастера», фонд «Креативные практики» и программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Эксперты и практики от Калининграда до Владивостока обсудили проблемы и перспективы креативного предпринимательства, траектории регионального развития и условия, необходимые для его эффективного развития и масштабирования.

Деловую программу форума составили четыре сессии, на которых федеральные и региональные спикеры рассказали о том, почему все говорят о креативной экономике, как креативные проекты меняют среду городов и что формирует сибирскую идентичность.

Открывающая сессия форума была посвящена креативным индустриям Сибири. Потенциал творческих бизнесов по изменению городской среды обсудили заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и креативные предприниматели Омска.

Завершающая сессия прошла в режиме телемоста «Москва — Омск». В дискуссии приняли участие председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, основатель фонда «Креативные практики» и онлайн-платформы «Мастера» Нонна Матеркова, управляющий партнёр PwC в России Игорь Лотаков и проректор по корпоративным проектам Российской экономической школы Максим Буев.

Запись онлайн-дискуссий доступна на https://rodnyegoroda.ru

Деловую программу Мастера.Forum дополняют лекции, мастер-классы, дискуссии с участием известных креативных предпринимателей.

Впереди ещё один день обсуждений, посвященных перспективам локальных медиа, внутреннего туризма и нового образования, премьера документального фильма «Мастера Сибири» и интенсив для создателей омских креативных проектов. События пройдут на основной площадке форума – в городском музее «Искусство Омска» 3 и 4 октября.

Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти»:

Как долгосрочный партнер местных органов власти и сообществ мы синхронизируем свою социальную политику с тем, что считают актуальным для себя сами регионы. Наше внимание к креативным индустриям – ответ на входящий запрос от регионов, растущий с каждым годом. Поэтому с 2021 года в число фокусировок нашей программы социальных инвестиций «Родные города» вошли «Креативная и городская среда» и «Среда традиций и культур». На практике это означает, что социальный инструментарий компании – от социально-экономических соглашений с регионами до грантового конкурса и собственных проектов – направлен в том числе на поддержание креативных инициатив и сообществ в регионах.

Дмитрий Ушаков, заместитель Председателя Правительства Омской области:

Развитие локальных брендов, креативных компаний – это еще один из факторов создания инвестиционной привлекательности Омской области и формирования особой идентичности. Уникальность нашего региона - в людях, которые создают бренды, узнаваемые не только в регионах нашей страны, но и за рубежом. Наша задача - поддерживать такие инициативы и создавать условия для развития креативного сектора МСП.

Креативная индустрия признана драйвером развития мировой экономики, поэтому важно поддерживать этот сектор предпринимательства. Региональное правительство открыто для предложений, мы ведем активный диалог с бизнесом любых масштабов. Сегодня необходимы новые инструменты поддержки креативной индустрии, и мы занимаемся их разработкой.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.