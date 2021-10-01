Власти хотят увеличить объем грузоперевозок по Иртышу между Омском и Павлодаром до 1 млн. тонн в год

Губернатор Александр Бурков и Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня губернатор Александр Бурков и Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации, АПК, энергетической, транзитно-транспортной, туристической сферах. Главной темой при этом стороны считают развитие речного судоходства на реке Иртыш. Объем грузоперевозок по реке между городами Павлодар и Омск к 2025 году планируется увеличить в 4 раза и довести до 1 млн тонн в год.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, проводимый капитальный ремонт Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов будет способствовать открытию сквозного судоходства по всей реке и в перспективе мультимодального сообщения с КНР. Отметим, что Казахстан - крупнейший торгово-экономический партнер региона. Товарооборот с Омской областью за январь – июль 2021 г. составил 192,3 млн, что на 26,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.