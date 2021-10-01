Омская область договорилась с Казахстаном о совместной проверке качества воды в Иртыше Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня делегация Омской области во главе с Губернатором Александром Бурковым работает в столице Казахстана. Одной из главных тем для обсуждения стало экологическое состояние Иртыша и уровень воды в реке. Вчера эти вопросы обсуждались на XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств.

Александр Бурков отметил, что Иртыш обеспечивает 90% потребностей региона в воде. В связи с этим вопрос затопления поймы в маловодный период – один из наиболее острых. Это может поставить под угрозу судоходство в Омской области.

Как стало известно во время обсуждения, пока увеличить водосброс невозможно, поскольку, как пояснила казахстанская сторона, поток воды зависит в том числе от Китая, где соорудили дамбу. Обсудили стороны и мониторинг качественных показателей состояния Иртыша, договорились о проведении совместного отбора проб. Стороны в ближайшее время определятся с местами забора проб и их периодичностью.