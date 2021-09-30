Александр Бурков прокомментировал итоги обсуждения Россией и Казахстаном качества воды в Иртыше

Александр Бурков обсудил в Казахстане вопросы качества воды в Иртыше. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков принял участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он прошел сегодня в онлайн формате. Президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили важные вопросы.

Одной из тем стало состояние и развитие трансграничных рек – Иртыша и Урала. На Форуме обсуждались мероприятия по поиску источников загрязнения Иртыша и судоходство. Губернатор позитивно оценил итоги этих переговоров.

- Сегодня говорили о результатах совместной работы, на уровне глав государств были обозначены будущие шаги по решению вопросов. Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования. Также обсуждалась тема мультимодальных перевозок, включающих реку, железную дорогу, море, автомобильные дороги, – сказал Александр Бурков.