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Общество30 сентября 2021 17:26

Александр Бурков прокомментировал итоги обсуждения Россией и Казахстаном качества воды в Иртыше

Губернатор в онлайн формате поучаствовал в XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Источник:kp.ru
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Александр Бурков обсудил в Казахстане вопросы качества воды в Иртыше.

Александр Бурков обсудил в Казахстане вопросы качества воды в Иртыше.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков принял участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он прошел сегодня в онлайн формате. Президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили важные вопросы.

Одной из тем стало состояние и развитие трансграничных рек – Иртыша и Урала. На Форуме обсуждались мероприятия по поиску источников загрязнения Иртыша и судоходство. Губернатор позитивно оценил итоги этих переговоров.

- Сегодня говорили о результатах совместной работы, на уровне глав государств были обозначены будущие шаги по решению вопросов. Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования. Также обсуждалась тема мультимодальных перевозок, включающих реку, железную дорогу, море, автомобильные дороги, – сказал Александр Бурков.