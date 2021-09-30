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Общество30 сентября 2021 11:21

Омская школьница, готовившая бомбу, возможно, употребляла психотропные вещества

Об этом рассказывают ее знакомые
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушка сильно напугала школьников, внезапно упав без чувств.

Девушка сильно напугала школьников, внезапно упав без чувств.

Накануне стало известно о том, что в одном из омских лицеев девятиклассница с приятелем хотели устроить взрыв. Подростки купили все необходимое для бомбы и собрали ее, но решили испытать заранее. К счастью, она не взорвалась. Многие ученики лицея узнали о случившемся из соцсетей и теперь вспоминают о том, что девочка была нелюдимой и, возможно, употребляла наркотики.

Как рассказывают школьники, Даша (имя изменено) интересовалась темой запрещенных препаратов. Некоторые стали свидетелями странного ее поведения в школе.

- Мы были в туалете, и зашла Даша. Она странно себя вела, а потом просто упала без чувств. Сама в себя она не приходила, а мы побоялись сделать что-то не так, поэтому позвали завуча, - рассказала одна из школьниц.