«Была тихая, лежала в психбольнице и постила странные видео»: Что известно о школьнице, готовившей взрыв в омском лицее

В самой школе говорить на тему ученицы-бунтарки категорически отказываются.

Накануне стало известно, что в одной из омских школ могла случиться большая трагедия. Одна из учениц 9 класса, как оказалось, подготовила пару бомб с приятелем для взрыва в школе после недавней трагедии в Перми. По нашей информации, они даже провели испытание самодельной взрывчатки, которую собрали из разных компонентов.

Администрация школы историю со своей ученицей подтвердила. Но отказалась подробно комментировать ситуацию. Педагоги лишь отметили, что какие-то профилактические действия у них все же проводятся.

Многие из учеников школы только из новостей узнал о произошедшем.

- Не слышали о таком. Даже предположить не можем, что кто-то из одноклассников мог бы такое сделать, - говорят некоторые из старшеклассников.

Но есть и те, кто понял, о ком идет речь. Старшеклассники поделились с «Комсомолкой» впечатлениями от общения с Дашей (имя изменено).

- Она ходила в нашу школу в прошлом году. Тихая была, спокойная, но странная какая-то. Никаких конфликтов с одноклассниками не было, поэтому никто и предположить не мог, что она решится на такое. Когда узнали, что могло случиться, были в шоке, - рассказала одна из школьниц.

Также девушка упомянула, что Даша посещала занятия довольно редко, поэтому завести много друзей не успела.

- Она вообще была странная. Типичный пример социопата. Ни с кем не общалась, - рассказала одна из лицеисток.

- Девочки, которые с ней хорошо общались, говорят, что в Тик Токе у Даши было много странных видео про наркотики. Да и проблемы у нее были, она лежала в психбольнице несколько раз. А в прошлом году ходила на политические митинги, хотя нам в школе говорили этого не делать, так как это опасно, - рассказала школьница, учащаяся с Дашей в одной параллели.

Школьники также предполагают, что Даша не просто интересовалась темой наркотиков, но и употребляла их. На такие мысли наталкивает один случай, свидетелями которого стали девочки в прошлом году.

- Кажется, она продавала наркотики по школе. Я точно этого не знаю, но в прошлом году был странный случай. Мы были в туалете, и зашла Даша. Она странно себя вела, а потом просто упала без чувств. Сама в себя она не приходила, а мы побоялись сделать что-то не так, поэтому позвали завуча. Дашу куда-то забрали, а что было потом, я не знаю, - рассказала одна из старшеклассниц, которая видела произошедшее.

Что сейчас с девочкой, пока непонятно. Силовики ситуацию не комментируют. Неизвестно и то, как на нее все-таки вышли. Скорее всего, после очередной трагедии оперативники стали внимательно изучать соцсети подростков. Возможно, странные видео 9-классницы и насторожили оперативников. В школе говорить на эту тему категорически отказываются.

* Имя изменено