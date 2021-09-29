Омская школьница с другом собирали бомбу и планировали взорвать школу

Инцидент произошел в этом учебном заведении.

После трагических событий в Перми, омские силовики начали проверять соцсети на наличие постов с призывами к аналогичным терактам. И вскоре обнаружили пост, написанный омской девятиклассницей. Выяснилось, что она вместе с другом даже пыталась собрать бомбу.

Мы обратились за комментариями в лицей, где учится девочка. Там информацию подтвердили, но подробно комментировать ситуацию пока отказались.

– У вас сейчас идет проверка после случившегося?

– У нас проверка?! – удивилась завуч, временно исполняющая обязанности директора учебного заведения.

– Ваша ученица пыталась собрать бомбу и взорвать школу. Наверняка, у вас проводятся какие-то действия.

– А вы об этом откуда знаете? Ну не собрали же до конца. И это не проверкой, вообще-то, называется. Извините, больше ничего сказать не могу.

Этим делом сейчас занимаются в Следственном комитете по Омской области, там комментировать ход проверки отказались.

По нашей информации, ни дети, ни их родители о произошедшем ничего не знают. Педагоги эту тему со школьниками не обсуждают и информацию тщательно скрывают. Соответственно никаких профилактических бесед с детьми никто не вел. На вахте учебного заведения категорически отказались общаться о случае со школьницей, которая планировала принести бомбу.

- На самом деле, впервые слышу об этой ситуации. Никто об этом в школе у нас не говорил и нигде не видела подобной новости, - рассказала "Комсомолке" одна из старшеклассниц учебного заведения.