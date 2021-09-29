Перепись населения в Омской области пройдет с соблюдением всех санитарных мер

Принять участие в переписи можно очно или через Госуслуги онлайн. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. В Омской области она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с соблюдением всех мер санитарной предосторожности. По информации Омскстата, для всех переписчиков и контролеров подготовлен запас средств индивидуальной защиты органов дыхания. Всего в регионе будет работать 3,5 тысячи переписчика и 574 контролёра.

- Важно получить обновленную информацию, которая основана на максимальном охвате жителей нашего региона. При оценке демографических тенденций, процессов на рынке труда, уровня доходов и планировании мер социально-экономического развития – это необходимые данные, которые должны быть точны и отражать реальную ситуацию. Поэтому призываю омичей принять участие в переписи в удобном формате, – отметила министр экономики Анна Негодуйко.

ВАЖНО!

Принять участие в ней можно тремя способами:

- заполнение электронного переписного листа на портале Госуслуг;

- опрос переписчиком во время домашнего визита;

- в ближайшем офисе МФЦ.