В омском сквере Молодоженов остановилось строительство храма

Даже в будний день стройка выглядит безлюдной. Фото: «Омск-информ»

Напомним, Омская епархия активно добивалась возможности построить храм на территории, прилегающей к скверу Молодоженов в Советском округе.

Несмотря на протесты многих местных жителей, переживавших, что у них отберут последний зеленый уголок, разрешение было получено и стройка началась.

Деревья под снос отметили крестиками, участок огородили глухим забором, землю распахали. На этом работы, судя по всему, закончились. Даже в будний день на стройке была тишина, а на воротах висел замок, сообщает «Омск-информ».

В пресс-службе Омской епархии ситуацию не комментируют, по телефону на вопросы отвечать отказываются, официальные запросы «КП-Омск» игнорируют.

Так что остается только гадать, успеют ли возвести храм к 3 декабря, как планировали, или Омск ждет еще один долгострой.

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