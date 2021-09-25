Директором омского цирка стал шоумен Виталий Доля

Известный ведущий свадеб Виталий Доля занял должность главы цирка.

Виталий Доля решил добавить загадочности к истории со своим назначением на пост директора омского цирка.

Он сейчас находится на отдыхе в Турции и станет директором только в том случае, если цирк переедет туда, заявил он «Новому Омску».

При этом большинство омских СМИ со ссылкой на источник сообщают, что уже подписан приказ о назначении 39-летнего шоумена на пост. Чуть позже эту же информацию официально подтвердили в пресс-службе цирка.

– Запланированы рабочие совещания со всеми подразделениями и службами, – говорится в сообщении. – Особое внимание будет уделено проверке готовности здания к зиме, соблюдению противопожарных и санитарных норм, комфортности условий содержания животных, размещению артистов и гостей представлений.

Напомним, должность директора омского цирка стала вакантной после ухода в отставку Елены Агафоновой.