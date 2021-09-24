Оксана Фадина направила заявление об уходе с поста мэра Омска

Мэр в Омске все же изменится.

После выборов в Госдуму, куда мэр Омска Оксана Фадина прошла по 141 одномандатному округу, для подтверждения отставки ей оставалось только подать официальное заявление. Сегодня на пятый день после выборов, мэр это сделала.

- Заявления поступили от всех трех кандидатов в депутаты Государственной думы, - подтвердили в ведомстве изданию «Омскинформ».

Ожидается, что вопрос об отставке рассмотрят на ближайшем заседании городского совета, которое состоится 29 сентября, в среду. Вопрос об отставке Фадиной уже несли в повестку заседания. Кто займет кресло мэра после ухода Фадиной пока точно не ясно, но эксперты называют несколько кандидатур.