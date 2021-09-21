В новой омской школе в Амуре-2 выявили факт поборов с родителей

С родителей собирали деньги на нужды класса, а к администрации с просьбой купить необходимое даже не обратились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мы уже писали о жалобах родителей учеников одной из омских школ на поборы прямо в начале учебного года. Тогда возмущенные омичи опубликовали в Интернете скриншоты из родительского чата, где всех просили сдать деньги на нужды класса. На эти жалобы обратила внимание прокуратура.

Сейчас ведомство закончило проверку и выяснило, что с родителей действительно собирали деньги. Инициаторами, по материалам проверки, оказались два классных руководителя. Деньги собирали на принтер, ватно-марлевые повязки, влажные салфетки и бумажные полотенца, электропровод и удлинитель. Также установили, что к директору с просьбой купить в классы все необходимое, классные руководители не обращались.

- По результатам проверки директору БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30» внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, с требованием привлечения виновных лиц к ответственности, - отметили в пресс-службе Прокуратуры.