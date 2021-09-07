Новую омскую школу в Амуре-2 проверит прокуратура после жалоб родителей на поборы

Родители пожаловались на поборы в соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Меньше недели успела проработать новая школа в микрорайоне Амур-2, как у родителей нашлись причины для жалоб. В соцсетях появился пост с жалобой от родителей, отдавших своих детей туда.

- Школа только открылась, а с нас уже требуют купить мел, ведра, принтер и т.д. К 1 сентября уже собирали на доп. тетради по 1000 рублей и сейчас опять. Мы что спонсоры получается директора и школы? – возмутилась омичка и приложила скриншот из родительского чата.

Денег у родителей просят в основном на проведение праздников и подарки детям на дни рождения. Фото: ВКонтакте

В сообщении сложно понять, кто именно писал сообщение, учитель или же кто-то из родительского комитета, но одно понятно точно, скинуться все же просят. Сумма, вроде, не большая 1000 рублей, а все же вызвала недовольство у автора поста.

В департаменте образования рассказали, что по их информации, никаких поборов администрация школы не устраивала.

- Для проверки фактов и выяснения ситуации с исполняющего обязанности директора была взята объяснительная. Из которой следует, что администрация школы не предъявляла данных требований. Вопрос находится на контроле в департаменте образования, - отмерили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уже обратили внимание на эту ситуацию и пообещали провести проверку.

- Прокуратура Центрального округа г. Омска проводит проверку соблюдения законодательства об образовании. Основанием для проверки послужили сведения о том, что в образовательном учреждении осуществляются незаконные сборы денежных средств на обеспечение образовательного процесса. В ходе надзорных мероприятий данная информация будет проверена, в случае ее подтверждения, деятельности должностных лиц образовательного учреждения будет дана правовая оценка, а также будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.