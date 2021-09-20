Оксана Фадина пришла на выборы с мамой и дочерью Евой. Фото: мэрия Омска

По итогам трехдневных выборов в Госдуму Оксана Фадина переходит в Госдуму. Она победила по 141-му (Любинскому округу) с большим отрывом от всех остальных соперников. По правилам, ей необходимо уведомить горсовет за пять дней до того момента, как она оставит пост главы города.

Мэр объяснила свое решение так.

А Омску тем временем предстоит искать нового мэра. Как и в прошлый раз выборы будут непрямыми. То есть, с кандидатурой градоначальника будут определяться не все омичи, а лишь члены избирательной комиссии.

О том, как это было в прошлый раз, можно почитать здесь и здесь.