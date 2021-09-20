На выборах в Госдуму Алехин все-таки обошел Бонковского

В Омске продолжается подсчет голосов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области продолжают подсчитывать голоса, отданные за кандидатов на минувших трехдневных выборах.

По большому счету, интрига сохранялась только на 139 округе, где основными претендентами на победу были единоросс Степан Бонковский и коммунист Андрей Алехин. Перевес несколько раз оказывался то у одного, то у другого.

До недавнего времени лидировал Бонковский. Но по самым последним данным, преимущество осталось за Алехиным: 47 714 голосов против 42 686. С большой долей вероятности именно этот кандидат в итоге станет депутатом Госудумы.

На округах 140 и 141 лидируют Олег Смолин и Оксана Фадина соответственно.