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Общество20 сентября 2021 5:26

На выборах в Госдуму в Омске лидируют Фадина, Смолин и Бонковский

Это предварительные итоги голосования
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области подводят итоги трехдневного голосования.

В Омской области подводят итоги трехдневного голосования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной избирком подвел предварительные итоги трехдневного голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Подсчет голосов продолжается, но уже почти точно ясно, кто станет депутатом Госдумы от 140 и 141 округов. Там с большим перевесом лидируют действующий мэр Оксана Фадина и депутат-коммунист Олег Смолин.

Интрига сохраняется лишь на 139 округе. Удача склоняется то на сторону Степана Бонковского, то на сторону Андрея Алехина. По последним данным, сейчас перевес голосов у первого.