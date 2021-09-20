На выборах в Госдуму в Омске лидируют Фадина, Смолин и Бонковский

В Омской области подводят итоги трехдневного голосования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной избирком подвел предварительные итоги трехдневного голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Подсчет голосов продолжается, но уже почти точно ясно, кто станет депутатом Госдумы от 140 и 141 округов. Там с большим перевесом лидируют действующий мэр Оксана Фадина и депутат-коммунист Олег Смолин.

Интрига сохраняется лишь на 139 округе. Удача склоняется то на сторону Степана Бонковского, то на сторону Андрея Алехина. По последним данным, сейчас перевес голосов у первого.