Оксана Фадина проинспектировала строительство садика, который должны сдать в декабре. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска побывала на строительной площадке в поселке «Биофабрика». Здесь возводится детский садик, которого местные жители очень ждут. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, контракт заключён с ООО «Стройцентр-Иркутск» ещё 20 октября 2020 года, а подрядчиком по строительно-монтажным работам согласно контракту от 29 октября стало ООО «СПК «Сибцентрострой», единственный участник электронного конкурса.

Объект должен быть сдан в декабре 2021 года, поэтому к этой стройке Оксана Фадина проявляет повышенное внимание. Детсад строится в рамках национального проекта «Демография». Это будет двухэтажное здание общей площадью больше 6000 кв. м., рассчитанное на 310 детей, на 12 изолированных групп. Стоимость строительства - 307 млн рублей.

К 15 сентября подрядчик выполнил кирпичную кладку 1-го и 2-го этажей, на 95% выполнил работы по установке окон, начал оштукатуривание стен (оно продвинулось на 30%). Почти готовы линии наружных инженерных сетей: водоотведения (на 98%), водоснабжения (на 95%), электроснабжения (на 90%).