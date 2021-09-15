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Общество15 сентября 2021 14:10

Директором омского цирка станет Егор Стефанкив

Елена Агафонова, проработавшая в этой должности 11 лет сообщила об уходе на прошлой неделе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В омском цирке скоро появится новый директор.

В омском цирке скоро появится новый директор.

Стало известно, кто займет должность директора омского цирка. Формально она освободится только 3 октября, но по факту Елена Агафонова, проработавшая в этой должности более 11 лет, рассказала о своем уходе на прошлой неделе. Это некоторые связывали со скандалом с дрессировщиками Марицей и Даном Запашными, но женщина заверила, друг с другом эти вещи никак не связаны.

Ее место, как сообщили в Росгосцирке, займет заместитель директора Егор Стефанкив. Он отдал цирку еще больше лет, чем его предшественница. Стефанкив проработал в цирке уже 18 лет. Официально в должность он вступит после увольнения Агафоновой. Сейчас женщина находится в отпуске с последующим увольнением.