Директором омского цирка станет Егор Стефанкив

В омском цирке скоро появится новый директор.

Стало известно, кто займет должность директора омского цирка. Формально она освободится только 3 октября, но по факту Елена Агафонова, проработавшая в этой должности более 11 лет, рассказала о своем уходе на прошлой неделе. Это некоторые связывали со скандалом с дрессировщиками Марицей и Даном Запашными, но женщина заверила, друг с другом эти вещи никак не связаны.

Ее место, как сообщили в Росгосцирке, займет заместитель директора Егор Стефанкив. Он отдал цирку еще больше лет, чем его предшественница. Стефанкив проработал в цирке уже 18 лет. Официально в должность он вступит после увольнения Агафоновой. Сейчас женщина находится в отпуске с последующим увольнением.