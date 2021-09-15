Мэр Омска Оксана Фадина открыла новую спортплощадку в Нефтяниках Фото: пресс-служба администрации города Омска

Новая спортивная площадка теперь будет радовать жителей Нефтяников. Она появилась рядом с домом №58 по улице Магистральная. На площади в 650 кв. метров уместились самые разные уличные тренажеры. Кроме того, объект будет доступен для игры в футбол и баскетбол, для занятий общей физической подготовки и воркаутом. Сама площадка имеет прорезиненное покрытия для удобства пользования.

Как сообщают в пресс-службе омской мэрии, обустройство новых сооружений – это одно из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта. Особенно в тех местах, где они будут востребованы. В Нефтяниках площадка появилась после обращения местного жителя к мэру в Instagram.

- Мэр предложила перейти в личку, - вспоминает Валерий Кучеренко, - и там подробно обо всём расспросила. После этого состоялась встреча, и было принято решение, что здесь будет восстановлена спортивная площадка на бывшей хоккейной коробке «Орлёнок».

Побывала на открытии новой спортивной площадки и сама Оксана Фадина. Мэр поблагодарила жителей за неравнодушие к судьбе своего микрорайона и ответственную гражданскую позицию.

- После 2006 года эта территория обветшала, заросла и превратилась в абсолютно неухоженное, неблагоприятное место, где страшно было ходить вечером. И житель меня так смотивировал, что я поняла: мы действительно должны придать этому месту второе дыхание, вернуть прежнее наполнение и дать радостному смеху звенеть ещё громче, - сказала Оксана Фадина.

Напомним, что в текущем году в Омске планируется выполнить ремонт 26 спортивных и 19 хоккейных площадок. На 10 объектах будет проведена полная реновация оборудования.