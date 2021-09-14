Ковидом в Омске заразились 369 человек за сутки

Омичам уже обещают четвертую волну коронавируса. Фото: Иван Макеев

По последним данным минздрава в Омской области за сутки заразились 369 человек. Дома лечиться смогут 322 из них, 47 отправились под наблюдение врачей в больницы. Всего с начала пандемии заразились в регионе 78 558 человек.

Выздоровели сегодня 460 человек, всего с начала пандемии справились с болезнью 58 153 человека.

Умерли от ковида за сутки 7 человек. Всего с начала пандемии печальный список насчитывает 2 097 фамилий.

Число омичей, принявших участие в вакцинации превысило 600 тысяч. На сегодняшний день оно составляет 601 017 человек. Полностью вакцинированы из них 517 247. Несмотря на улучшения эпидемиологической ситуации, омские медики в скором времени прогнозируют четвертую волну ковида.