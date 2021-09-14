В одно из сел Шербакульского района провели газ

Голубым топливом смогут пользоваться жильцы 161 квартиры Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Радостная новость для жителей села Красноярка Шербакульского района. Там построили 10,3 км межпоселкового газопровода и 14,5 км внутрипослековых сетей в рамках региональной программы газификации на 2021-2025 годы, утверждённой Правительством Омской области и ПАО «Газпром».

- Раньше нам приходилось уголь таскать, утром встал — надо топить печь, вытаскивать золу. Деревенскому жителю это, конечно, привычно, но холодными зимами даже ночью вставали, топили, когда 40 градусов было, - поделились жители села Красноярка Виктор и Элла Клейн.

Теперь все это в прошлом. Голубым топливом смогут пользоваться жильцы 161 квартиры.

- В прошлом году Губернатором Александром Бурковым была утверждена программа газификации, куда вошло в том числе село Красноярка Шербакульского района. «Омскгазстройэксплуатацией» проведены все необходимые работы по проектированию и строительству. В газификацию данного населенного пункта вложено порядка 60 млн рублей, – рассказал министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак.