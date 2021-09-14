Мэр Оксана Фадина побывала на открытии новой модельной библиотеки для детей

В Омске на улице Стальского, 7 открылась современная модельная детская библиотека. Модернизация Первой детской библиотеки, которая работала здесь раньше, была проведена по нацпроекту «Культура» при финансовой поддержке администрации города Омска. Всего в обновление объекта вложили около 7,5 млн. рублей. Первыми почетными посетителями библиотеки стали мэр города Омска Оксана Фадина, а также министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Они оценили масштабы проделанной за год работы: был отремонтирован фасад здания и внутренние помещения, полностью заменены все батареи и отопительная система, чтобы зимними вечерами в залах библиотеки ребятишкам было тепло и уютно. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, при модернизации здания санузлы переоборудовали с учетом потребностей маломобильных граждан. В библиотеки установлены витражные окна с дверями, а также автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения и уличного освещения.

Позаботились власти и о книжном фонде библиотеки. Дополнительно куплено 3 307 экземпляров новой литературы, 22 единицы компьютеров и оргтехники, 170 единиц мебели и оборудования.

- Здесь был проведен не просто качественный ремонт, а создано особое познавательное пространство для детей с элементами сказки и волшебства. Фонд библиотеки был пополнен новыми книгами с учетом новых требований и запросов читателей. Уверена, что в новой модельной библиотеке каждый житель Ленинского округа независимо от возраста найдет для себя что-то интересное, – сказала на открытии мэр Омска Оксана Фадина.

В распоряжении читателей библиотеки будет современная техника: информационный киоск, интерактивный стол, говорящие книги и умный глобус.

Напомним, в декабре 2019 года в городе Омске статус «модельная» получила молодежная библиотека «Квартал 5/1», модернизация которой осуществлялась на средства регионального и городского бюджетов в рамках национального проекта «Культура».