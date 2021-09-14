Олег Шишов назвал смесью обезьяны с мотоциклом запуск троллейбуса по тоннелям омского метромоста

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С неожиданной идеей накануне выступили в мэрии Омска. И.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец озвучил амбициозный проект. Оказывается, власти подумывают о запуске троллейбуса по существующему тоннелю метромоста. Якобы этот транспортный проект позволит связать Левый Берег и центр города без пробок.

По его логике чиновников, троллейбус можно запустить в теле метромоста с выездом на улицу Фрунзе и Фрунзенский мост. Дальше он мог бы поехать по Жукова, на Думскую, Гагарина, Гусарова и через улицу Фрунзе опять уходить на другой берег Иртыша. Во сколько это обойдется казне, никто не подсчитывал.

Однако известный метростроитель, бывший глава НПО "Мостовик" Олег Шишов уже высказался о планах властей. Он раскритиковал метротролл и дал понять, что этот проект вряд ли будет осуществлен. Запуск такого вида транспорта Шишов назвал "гибридом обезьяны с мотоциклом".

- Мой отец, который ушел из жизни 40 лет назад, говорил о подобных замыслах: «Гибрид обезьяны с мотоциклом», - сказал Шишов в разговоре с РИА Омск-Информ. - Данная идея похожа на этот гибрид. Совершенно непонятно, как будет устроен токосъемник. У троллейбуса и метро разные принципы этой работы.

По его словам, осуществить запуск метротролл будет сложно еще и технически. К тому же запускать такой проект на столь коротком участке, как считает Шишов, необоснованно и экономически.