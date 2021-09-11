Центр Омска с Левым Берегом хотят связать троллейбусом через тоннель метромоста

ФОТО: Сергей Котов,altruii.livejournal.com

Власти неожиданно заговорили о новом транспортном проекте. У мэрии появились планы связать центра Омска с Левым Берегом с помощью троллейбуса, который поехал бы по тоннелю метромоста. Об этом впервые заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

По его логике, троллейбус должен поехать в теле метромоста с выездом на улицу Фрунзе и Фрунзенский мост. Дальше он мог бы поехать по Жукова, на Думскую, Гагарина, Гусарова и через улицу Фрунзе опять уходить на другой берег Иртыша.

Очевидно, что для этого придется строить новые контактные линии для проезда троллейбусов. Наверняка будут и другие затраты. Во сколько может обойтись реализация этого транспортного проекта, власти не говорят. Но пока он есть лишь на словах и на бумаге.

Напомним, что строительство омского метрополитена было заморожено при губернаторе Назарове. На достройку подземки нужно около 40 миллиардов.