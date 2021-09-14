В УФСИН подтвердили побег заключенного из омской тюрьмы

Сейчас беглеца ищут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни на шутку напугал омичей побег из городской тюрьмы опасного преступника. Все случилось в колонии-поселения в микрорайоне Осташково. Во время ночного обхода заключенного не обнаружили в своей камере. О сбежавшем известно, что ему 53 года. Имеет судимости за убийство, грабеж, угон и похищение человека. Заключенный может представлять угрозу для окружающих. Мужчина в 2007 году был осужден на 16 лет и через полтора года уже мог освободиться, но решил бежать.

Кстати, после длительной паузы в УФСИН по Омской области все-таки признали побег одного из своих заключенных. Информацию об инциденте уже прокомментировали в ведомстве.

- 12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области. Согласно приговору суда осужденный ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области. В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания. Для дальнейшего отбывания наказания осужденный Л. этапирован в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области, - сообщили в ведомстве.

Сейчас сбежавшего заключенного ищут по всему городу.