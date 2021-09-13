Мэр Оксана Фадина оценила ход ремонта детской школы искусств №13

В ходе визита мэр дала поручение отремонтировать подъездные пути к школе искусств в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Оксана Фадина с рабочим визитом побывала на территории детской школы искусств №13. Зданию более 40 лет, оно было построено в 1980 году. Поэтому городские власти приняли решение отремонтировать его. С ходом работ мэр Омска ознакомилась лично.

Как сообщают в пресс-службе омской мэрии, сейчас в образовательном учреждении учатся порядка 550 детей. Коллектив школы составляет 50 человек, в том числе 30 преподавателей и 20 административных работников.

На капитальный ремонт школы в этом году выделено 5,6 млн рублей, из которых 4,3 млн рублей – средства федерального бюджета, 706 тысяч рублей – средства областного бюджета, 623 тысячи рублей – средства бюджета города Омска. Фирма ООО «Глобал» выполняет работы по устройству вентилируемого фасада здания школы, в том числе цоколя. По прогнозам подрядчика, все работы будут выполнены к 20 сентября. Уже выполнен ремонт трех пожарных лестниц и четырех крылец. Общая площадь ремонтных работ составит 1689 кв. метров.

В ДШИ сейчас учатся порядка 550 детей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Оксана Фадина осталась довольна увиденным. В ходе сегодняшнего визита мэр дала поручение отремонтировать подъездные пути к школе искусств в 2022 году. Добавим, что год назад в образовательном учреждении также проводились ремонтные работы. В 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования» в здании заменили 69 окон и две входные группы. Также в прошлом году выполнено устройство вентилируемых фасадов входной группы.