Расследование наезда таксистом на пешеходов в Омске проконтролирует прокуратура

За ходом расследования будут наблюдать прокуроры. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне, 12 сентября, в Октябрьском округе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Все случилось ближе к вечеру, в 17:00. Водитель одной из служб такси по предварительным данным не справился с управлением и, проехав несколько встречных полос, врезался в пешеходов. В больнице с многочисленными травмами и ушибами оказались трое.

За ходом расследования этой аварии будет следить прокуратура, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. После окончания проверки, прокуратура проследить за законностью принятых решений.