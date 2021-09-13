В Омске таксист сбил троих пешеходов, стоявших на тротуаре

В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Крупная авария произошла на выходных на окраине Омска. Ничего не подозревающие пешеходы стояли на тротуаре по улице Кирова. Как вдруг машина с логотипом такси пересекла две своих полосы, вылетела на встречную и оказалась на обочине. В итоге водитель автомобиля «Фольксваген Поло» въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре.

В результате серьезного ДТП пострадали трое: омички 39 и 43 лет, а также 63-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе омской полиции. Пешеходы с различными травмами оказались в больнице. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют, почему водитель машины вылетел на встречную полосу и оказался на тротуаре.