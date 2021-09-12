Двукратной Олимпийской чемпионке из Омска Бацарашкиной за ее медали подарили BMW X5

Виталина в Токио завоевала два "золота" и одно "серебро".

Накануне руководство страны решило поощрить своих чемпионов. Власти по традиции вручили нашим Олимпийцам ключи от дорогих машин. За золотую медаль спортсменам давали внедорожник BMW X5, за "золото" и "серебро" - BMW X3.

Среди тех, кого поощрили, оказалась и омская стрелок Виталина Бацарашкина. На Играх в Токио она завоевала сразу три медали - 2 "золота" и одно "серебро". На церемонии вручения Дмитрий Медведев оказывал ей особое внимание:

- Ну что, пошли смотреть машины уже? - сказал после обмена репликами Дмитрий Медведев омской спортсменке.

Перед церемонией вручение с нашими олимпийцами встретился и президент Владимир Путин. Бацарашкиной удалось пообщаться и с главой государства.

- Соревнования по стрельбе традиционно открывают олимпийскую программу, и мне посчастливилось завоевать первую золотую медаль для нашей страны. Мы благодарны Вам за создание полноценных условий для подготовки олимпийцев по всей территории нашей большой страны и мы ценим внимание руководства страны, глав регионов и руководителей на местах, - сказала Путину омская спортсменка.

Добавим, что ранее было подсчитано, что за свои победы Бацарашкина получит от властей вознаграждение в размере 18 миллионов рублей.