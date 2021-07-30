«Как это возможно? Вы у Виты спросите!»: Тренер омички Бацарашкиной призналась, что в шоке от ее второго «золота» на Олимпиаде

Спортсменка из Омска триумфально выступила на Играх и везет из Токио три медали. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В это трудно поверить, но омичка Виталина Бацарашкина снова завоевала золотую медаль на Олимпиаде. На этот раз наша спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров. Всего же Виталина выиграла в Токио три медали! Триумфальное выступление омской спортсменки "Комсомолка" обсудила с ее тренером Натальей Кудриной. Она не могла скрыть удивления и радости от очередной медали воспитанницы. Шансы на "золото" в этой дисциплине наставница Бацарашкиной накануне комментировала очень осторожно.

- Наталья Ивановна, как такое возможно?

- Я не знаю! Я в шоке. Это вы лучше у Виталины спросите, когда она приедет!

- Скажите честно. Не ожидали такого выступления?

- Нет, ну в глубине души думала. Просто после квалификации в стрельбе на 25 метров немка и китаянка очень здорово выступили на второй половине. С Витой спокойно обсудили результаты предварительные. Говорила, что-то и девяточки неожиданно выскочили. Я ее успокоила. Я еще подумала: зацепиться за бронзу - будет вообще шикарно.

- После "золото" и "серебра" она уже поспокойней себя чувствовала?

- Конечно, это придает уверенности. Да и сил уже нет на бурные эмоции. Радость все равно каждый раз забирает их. Мы поговорили с ней, я и сказала ей: "Ты особо не переживай, делай, что умеешь и покажи всем. Чтобы потом не говорили, что ты расслабилась после двух медалей". Она и не расслабилась вот так вот прямо нагло (смеется). Ей хватило сил на все. И потом Вита такой человек: если она зацепилась, она уже медаль не отдаст.

- Вы потом уже были уверены, что награда будет?

- Ну мы молились, переживали. Но было понятно, что так просто она не сдастся.

- Как мама отреагировала на третью медаль?

- Мы уже созвонились. Мама тоже в шоке. Она спрашивает, как это происходит и как она это делает? Я ей и говорю, что нам это и не надо понимать. Пусть делает свое дело.

- У Бацарашкиной почти идеальный результат: два "золота" и одно "серебро". О таком можно только мечтать.

- У нашей страны такого в стрельбе еще и не было никогда в истории: чтобы во всех выступлениях зацепить медали. Еще и два "золота" при этом.

- Как тренироваться дальше после такого? Когда взяты все вершины.

- Нее-ееет, нет! Дело в том, что это далеко не лучший ее результат даже при условии, что это рекорд Олимпиады. Еще пахать и пахать! Стрельба это такой вид: вылетел ты и всё.

- Как Виталина отреагировала на третью медаль? Без эмоций и восприняла это как рабочую медаль?

- Ну нет, конечно. Как медаль Олимпиады может быть рабочей? Она заслуженная и выстраданная. Но эмоций у нее там не много, кончились там силы, по-моему. И еще не пришло осознание того, что она сделала. Первое, что сказала Виталина: "Ну вот теперь можно и ехать домой".

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