Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 июля 2021 10:00

«Как это возможно? Вы у Виты спросите!»: Тренер омички Бацарашкиной призналась, что в шоке от ее второго «золота» на Олимпиаде

Такого удачного выступления наши стрелки не показывали никогда за всю историю Игр
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спортсменка из Омска триумфально выступила на Играх и везет из Токио три медали.

Спортсменка из Омска триумфально выступила на Играх и везет из Токио три медали.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В это трудно поверить, но омичка Виталина Бацарашкина снова завоевала золотую медаль на Олимпиаде. На этот раз наша спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров. Всего же Виталина выиграла в Токио три медали! Триумфальное выступление омской спортсменки "Комсомолка" обсудила с ее тренером Натальей Кудриной. Она не могла скрыть удивления и радости от очередной медали воспитанницы. Шансы на "золото" в этой дисциплине наставница Бацарашкиной накануне комментировала очень осторожно.

- Наталья Ивановна, как такое возможно?

- Я не знаю! Я в шоке. Это вы лучше у Виталины спросите, когда она приедет!

- Скажите честно. Не ожидали такого выступления?

- Нет, ну в глубине души думала. Просто после квалификации в стрельбе на 25 метров немка и китаянка очень здорово выступили на второй половине. С Витой спокойно обсудили результаты предварительные. Говорила, что-то и девяточки неожиданно выскочили. Я ее успокоила. Я еще подумала: зацепиться за бронзу - будет вообще шикарно.

- После "золото" и "серебра" она уже поспокойней себя чувствовала?

- Конечно, это придает уверенности. Да и сил уже нет на бурные эмоции. Радость все равно каждый раз забирает их. Мы поговорили с ней, я и сказала ей: "Ты особо не переживай, делай, что умеешь и покажи всем. Чтобы потом не говорили, что ты расслабилась после двух медалей". Она и не расслабилась вот так вот прямо нагло (смеется). Ей хватило сил на все. И потом Вита такой человек: если она зацепилась, она уже медаль не отдаст.

- Вы потом уже были уверены, что награда будет?

- Ну мы молились, переживали. Но было понятно, что так просто она не сдастся.

- Как мама отреагировала на третью медаль?

- Мы уже созвонились. Мама тоже в шоке. Она спрашивает, как это происходит и как она это делает? Я ей и говорю, что нам это и не надо понимать. Пусть делает свое дело.

- У Бацарашкиной почти идеальный результат: два "золота" и одно "серебро". О таком можно только мечтать.

- У нашей страны такого в стрельбе еще и не было никогда в истории: чтобы во всех выступлениях зацепить медали. Еще и два "золота" при этом.

- Как тренироваться дальше после такого? Когда взяты все вершины.

- Нее-ееет, нет! Дело в том, что это далеко не лучший ее результат даже при условии, что это рекорд Олимпиады. Еще пахать и пахать! Стрельба это такой вид: вылетел ты и всё.

- Как Виталина отреагировала на третью медаль? Без эмоций и восприняла это как рабочую медаль?

- Ну нет, конечно. Как медаль Олимпиады может быть рабочей? Она заслуженная и выстраданная. Но эмоций у нее там не много, кончились там силы, по-моему. И еще не пришло осознание того, что она сделала. Первое, что сказала Виталина: "Ну вот теперь можно и ехать домой".

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не смотрела – боялась, нервы не выдержат!»: Мама спортсменки из Омска, завоевавшей первое золото на Играх в Токио, рассказала, как болела

О триумфе дочери Виталины Ирина Бацарашкина узнала от тренера (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ:

Виталина Бацарашкина из Омска принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина завоевала для сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Причем сделала это с олимпийским рекордом по набранным баллам: 240,3.

Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Особое значение победа Бацарашкиной обретает, если учесть, что это первое золото российских стрелков за последние 17 лет! (Далее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

«Если бы Вита была мальчиком, выросла хулиганом»: Тренер Олимпийской чемпионки в Токио Бацарашкиной рассказала, как омичка шла к «золоту»

– Мы очень долго шли к этому «золоту». Она и сама все прекрасно понимала, понимала, что от нее ждут это золото. Если на первой ее Олимпиаде в Рио она была еще молодым спортсменом, она хотела медаль, но вряд ли рассчитывала на нее. И тогдашний успех был неожиданным. (Подробнее...)

КАРТИНА ДНЯ