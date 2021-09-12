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Общество12 сентября 2021 5:25

Коммунальщики требует в суде 80 тысяч с омички, сломавшей ивы на улице Ленина

Хулиганская выходка женщины попала на видео
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Сибирячка поломала деревья после того, как сильно напилась.

Сибирячка поломала деревья после того, как сильно напилась.

В конце июня омичи с удивлением увидели, что недавно посаженные молодые ивы на улице Ленина поломаны. Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, как их ломает неизвестная омичка. Хулиганку быстро нашли, ею оказалась 28-летняя сибирячка без работы.

Она заявила, что в тот момент была пьяна и плохо помнит события. И вообще ей очень стыдно. Возмещать ущерб, по словам хулиганки, ей нечем. Тем не менее, в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подали в суд на женщину. Об этом сообщает НГС. С омички, поломавшей деревья, требуют 80 тысяч рублей. Именно во столько оценили ущерб власти. Реакция самой женщины на иск неизвестна.

Омичка ломает ивы на Ленина