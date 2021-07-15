«Мне очень стыдно!»: Омичка, сломавшая ивы на Ленина, отделалась штрафом в 500 рублей за хулиганство

Девушка призналась полицейским, что плохо помнит тот день. Фото: ВКонтакте

В ночь на 1 июля неадекватная омичка переломала несколько шаровидных ив на улице Ленина. Пьяная женщина висла на ветках и обламывала их. Все случилось под утро. Некоторые прохожие попытались остановить ее, но все было тщетно. Унять гнев омички они так и не смогли.

Чем ей не угодили деревья, тоже непонятно. Скорее всего, причиной неадекватного поведения вандалки стал алкоголь. Полиция быстро установила личность хулиганки. Ею оказалась 28-летняя жительница поселка Морозовка. Правда, после того дня она оказалась в психиатрической больнице на лечении. Сейчас она выписалась из больницы и ее сразу же вызвали в отделение. Омичка призналась, что из-за большого количества выпитого плохо помнит детали той ночи.

Смотреть видеосюжет Опрос омички, сломавшей ивы на Ленина

- После прохождения полного курса обследования и лечения в условиях стационара девушка была доставлена в отдел полиции. В ходе опроса она раскаялась в содеянном и пояснила полицейским, что на момент совершения правонарушения находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе омской полиции. - В отношении фигурантки сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Девушке предстоит выплатить административный штраф в размере 550 рублей.

Вину омичка признала и раскаялась.

- Было повреждено 3 ивы. Вы сделали это? - уточнили в полиции.

- Я, к сожалению. Мне очень жаль! Я была в сильном алкогольном опьянении. И сомневаюсь в качестве выпитого.

- Понимаете, что ваши действия вызвали резонанс?

- Да, понимаю. Мне дико неловко и неприятно.

- Видео с вашим участием видели?

- Смотрела. Мне очень стыдно, что это видео видела моя мама и все родственники.

- Почему так поступили?

- Я была в сильном алкогольном опьянении.

- Ущерб готовы возместить?

- В допустимой сумме.

- Какой, например?

- Мне озвучили сумму в 500 рублей за мелкое хулиганство.

- Ну это штраф. А материальный ущерб при повреждении деревьев?

- Я не смогу просто. У меня подработка и я ищу основное место работы. Не хватает средств.

- Ранее привлекались?

- За распитие алкоголя в общественных местах, - призналась омичка, повредившая ивы на Ленина.