В Омске снова не нашли глав для нескольких департаментов

В Омской мэрии четыре департамента снова остались без руководителей. Фото: Алла Сухинина

9 сентября в Омске закончился очередной срок приема заяво на руководящие должности в мэрии. Около 2 лет администрация не может найти руководство для четырех департаментов. Зарплату для Омска обещают приличную, до 123 тысяч рублей, но желающих так и нет.

Самый высокооплачиваемый пост из вакантных, директор департамента финансов (зп от 89 до 123 тысяч рублей) освободился в конце июля 2020 года из-за громкого дела «Саламандры». Прежнего директора Богдана Масана осудили и запретили занимать подобные должности до лета 2022 года.

Директора департамента культуры (зп от 56 до 62 тысяч) ищут с прошлого года, после ухода на пенсию предыдущего главы. Главного по экономической политике (зп от 56 до 62 тысяч рублей) ищут с 2019 года. Глава ведомства уволилась в августе 2019, с тех пор официального директора так и не нашли. А директора департамента транспорта ищут с декабря 2020 после смерти прежнего руководителя, Александра Вялкова.