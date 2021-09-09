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Общество9 сентября 2021 11:18

Один из самых богатых омских бизнесменов Виктор Шкуренконе хочет быть мэром

Но бизнесмен рассказал, каким должен быть глава города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Успешный омский бизнесмен Виктор Шкуренко считает, что человек от бизнеса не сможет справиться с должностью мэра. Фото: Instagram Виктора Шкуренко

Успешный омский бизнесмен Виктор Шкуренко считает, что человек от бизнеса не сможет справиться с должностью мэра. Фото: Instagram Виктора Шкуренко

Совсем скоро пройдут выборы в Госдуму, после которых, возможно, Оксана Фадина уедет в Москву. Если это произойдет, кресло градоначальника освободится. А кто может его занять, пока не ясно. Многие эксперты предлагают кандидатуру вице-мэра Ушакова, но кое-то видит на этом посту и человека от бизнеса. Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский считает, что с этой должностью справился бы Виктор Шкуренко, один из самых успешных бизнесменов. Но сам он эту инициативу не поддерживает.

- Это должен быть действующий чиновник. Даже если бы мне сейчас предложили бы, я отказался. Мне это просто неинтересно, - отметил в разговоре с «КП-Омск» Шкруенко. В качестве удачной кандидатуры мэра он тоже видит Дмитрия Ушакова.