Один из самых богатых омских бизнесменов Виктор Шкуренконе хочет быть мэром

Успешный омский бизнесмен Виктор Шкуренко считает, что человек от бизнеса не сможет справиться с должностью мэра. Фото: Instagram Виктора Шкуренко

Совсем скоро пройдут выборы в Госдуму, после которых, возможно, Оксана Фадина уедет в Москву. Если это произойдет, кресло градоначальника освободится. А кто может его занять, пока не ясно. Многие эксперты предлагают кандидатуру вице-мэра Ушакова, но кое-то видит на этом посту и человека от бизнеса. Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский считает, что с этой должностью справился бы Виктор Шкуренко, один из самых успешных бизнесменов. Но сам он эту инициативу не поддерживает.

- Это должен быть действующий чиновник. Даже если бы мне сейчас предложили бы, я отказался. Мне это просто неинтересно, - отметил в разговоре с «КП-Омск» Шкруенко. В качестве удачной кандидатуры мэра он тоже видит Дмитрия Ушакова.