Бывший советник губернатора Лихачев предложил в мэры Омска Ушакова, Фролова и Фомина

После выборов в Госдуму в Омске, возможно, придется выбирать еще и нового мэра. Фото: Андрей АБРАМОВ

Грядущие выборы в Госдуму могут обернуться серьезными изменениями для Омска. Как минимум кресло главы города может освободиться. Делать окончательные выводы пока рано, но некоторые высказывания губернатора и самой Оксаны Фадиной дают почву для размышлений.

«КП-Омск» пообщались с несколькими экспертами и спросили, кого они видят на посту мэра. Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский не смог назвать ни одной фамилии, а вот бывший советник губернатора Александр Лихачев, который теперь занимается ЖКХ, назвал сразу три. Среди них оказались первый вице-мэр Евгений Фомин, вице-губернатор Дмитрий Ушаков и бывший вице-мэр Сергей Фролов.

- Назначение любого другого кандидата кроем этих троих, будет политическим решением, - подытожил Лихачев.