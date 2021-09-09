Бывший мэр Омска Двораковский не может придумать замену Фадиной даже «под рюмку»

Выборы пройдут совсем скоро, и после них Омск могут ждать серьезные кадровые перестановки. Фото: Олег Укладов

Перед выборами в госдуму в Омске сложилась непонятная картина. Действующий мэр участвует в выборах по партийным спискам, а значит вполне может получить мандат в госдуме. Конечно, ее уход пока не подтвержден, но все больше косвенных высказываний видных политиков региона говорит именно об этом. Поэтому «КП-Омск» поговорила с несколькими экспертами о том, что может занять пост главы города после Фадиной.

Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский отметил, что для этого поста подошел бы человек, уже знакомый с системой обеспечения города. Тогда все будет работать слажено. Плюс ко всему, это должен быть смелый кандидат, который будет обращать внимание на проблемы города. Но конкретных фамилий экс-мэр не назвал.

- Был на открытии охоты, а команда у нас старая. Так вот мы даже под рюмку не смогли придумать кандидатуру, - рассказал Двораковский.