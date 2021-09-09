Через три недели для поисках пропавшего в крутинских лесах омича выделили вертолет

Житель села Паново пропал 20 августа, о его месте нахождения до сих пор ничего не известно. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уже больше трех недель в лесах Крутинского района разыскивают 65-летнего Сергея Габеца из села Паново. Он ушел встречать скот с выпаса и не вернулся. Его поисками активно занимались волонтеры, но это ничего не дало. Сейчас к поискам привлечены местные жители, сотрудники МЧС, а также полицейские из Омска.

- Для координации поисковых мероприятий создан оперативный штаб. Из города Омска на место дополнительно выехали 20 сотрудников полиции. Местность будет обследована с использованием вертолета, - отметили в пресс-службе полиции.

Предполагают, что мужчина мог выйти к людям где-то в Тюменской области, граница проходит недалеко, поэтому о розыске предупредили и тюменскую полицию. Местность, где заблудился омич сложная, со множеством оврагов и болот. Площадь обследуемой местности достигла уже 20 километров, для труднодоступных мест используют болотоход, но пока Сергея Габеца так и не нашли.