«Прислушивались к каждому звуку. Тишина»: В Омской области третий день ищут пропавшего в лесу пенсионера

Под Омском продолжают писки заблудившегося в лесу пенсионера. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Размеренная жизнь обитателей села Паново в Крутинском районе Омской области нарушилась в минувшую пятницу, 20 августа. Пропал один из старожилов, 65-летний Сергей Габец. Родственники и односельчане не сразу заметили исчезновения Сергея Васильевича. Он оделся по-походному в камуфляжный костюм и сапоги и пошел встречать скотину с выпаса. Никому и в голову не пришло, что он мог потеряться. Вот только скот пришел в деревню, а Сергей Васильевич нет. Тогда и стало ясно – что-то произошло.

волонтерам пришлось работать на сложной местности: все заросло молодыми деревьями и постоянно встречаются болота. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» присоединились к поискам уже на следующий день после пропажи Сергея Васильевича, 21 августа. Срочно объявили сбор для поисков и уже к вечеру активисты оказались на месте. Несмотря на дневную жару, ночи уже становятся холодными, а в лесу водятся дикие звери. Работать приходилось уже практически в темноте, помогали лишь мощные фонари.

- Вокруг леса ров. Идти по краю тяжело: завалы из обгоревших стволов, часто растут молодые деревца. Продираемся через эту красоту 2,5 км, чтобы приступить к задаче, - рассказывает один из активистов.

Поиски не прекращали даже ночью, но результатов это не принесло. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Места для поисков там сложные: много заросших молодыми деревьями участков, часто встречаются болота и топи, просто так пройти невозможно. Волонтеры проработали в лесу всю ночь, прочесывали лес пешком, пытались дозваться Сергея Васильевича, но он не отвечал. Задаче осложняется еще и тем, что сельчанин ушел в камуфляжном костюме, заметить его среди деревьев и травы не так-то просто. Единственной приметной вещью, которую пенсионер взял с собой, был зеленый рюкзак, но его он мог легко где-нибудь потерять или оставить.

- Опять плотная стена мелких деревьев. Каждый шаг даётся с трудом, буквально идём напролом. Справа слышим хруст веток. Успокаиваем себя: это доброе травоядное животное, которое боится нас больше, чем мы его. Но воображение рисует другого хозяина леса, - рассказывают волонтеры о ночных поисках в сердце леса.

Активисты осмотрели все места, где можно было пройти пешком и проехать на машине. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Активное участие в поисках принимали и родные Сергея Васильевича. Его сын вместе с волонтерами отправился в лес, но результатов поиски пока не принесли.

- Сын пропавшего помогал изо всех сил. Звали Сергея Васильевича, прислушивались к каждому звуку. Тишина. Вернулись в штаб. Задач для пеших групп уже нет. Везде, где можно было пройти - прошли. Просмотрели коптером, - рассказала и активисты о проделанной работе. Теперь осталось только проверить болотистые местности, но для этого нужна специальная техника и время, которого в сложившейся ситуации и так нет.

Многие волонтеры вернулись в город чтобы отдохнуть и набраться сил после двух дней изнурительных поисков. На месте остались спасатели, экстренные службы и дружные жители деревни Паново. Чтобы найти односельчанина они постоянно оказывали волонтерам посильную помощь, отметили в отряде. Нашли трактор, необходимую технику, приносили еду и воду, а некоторые ходили в лес с группами. К сожалению, пока поиски не дали результатов.

Пенсионера все еще продолжают искать специальные службы и местные жители. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Еще раз напомним, что Сергей Васильевич Габец пропал 20 августа, в пятницу. Ушел в лес вблизи деревни Паново и не вернулся.

Приметы: рост182 сантиметра, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.

В момент ухода был одет в камуфляжный костюм и резиновые сапоги. С собой взял зеленый рюкзак.