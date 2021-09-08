Названы территории честного сектора, которые планируют расселить в Омске

В Омске снова планируют расселять частный сектор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Александр Бурков высказался о том, что в Омске могут вернуться к идее расселения частного сектора. Губернатор пообещал подходить к решению проблемы комплексно и заметил, что есть заинтересованные инвесторы. Примерной датой начала реализации проекта губернатор назвал 2023 год. Но какой именно частный сектор планируют расселять, не уточнил.

Сегодня заявление департамента архитектуры омской администрации по этому поводу приводит «СуперОмск». Специалисты проанализировали сложившуюся ситуацию и рассказали, какие районы целесообразно расселить частный сектор.

- Так, для преобразования предусмотрена территория района Каржас на Левобережье. Территория с 1-й по 7-ю Северную, Линии, Рабочие – процесс преобразования этих территорий уже запущен ранее и сейчас, с учетом повышения спроса на жилье, может быть предусмотрен комплексный подход, - рассказали в депархитектуры.