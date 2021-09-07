Частный сектор в центре Омска планируют расселить

Начинать работу по расселению планируют в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже давно в Омске обсуждают уместность частного сектора на центральных улицах города. Одни считают, что в этом нет ничего страшного, а другие напротив уверены, что частным домам вдоль центральных улиц не место. Но разговоры пока так и остаются разговорами. Планами относительно частной застройки в центре во время эфира на 12 канале поделился губернатор Омской области Александр Бурков.

- Одна из компаний проявляет интерес вести отселение частного сектора и застройку многоквартирными домами. Я думал, что вряд ли мы кого-то найдем в ближайшие лет десять, чтобы начали отселять частный сектор. Но люди готовы, строители видят, что спрос на жилье в Омске сегодня высокий. Деловая активность в Омске сегодня растет. Поэтому строители готовы заходить и в том числе отселять частный сектор. Думаю, что это период не следующего года, но с 2023 года эту работу можно будет реализовывать, - сказал глава региона.

Он также отметил, что застройка, если и начнется, то должна быть масштабной и комплексной. Также губернатор не согласился с тем, что весь частный сектор выглядит неуместно в городе, по его мнению, есть много улиц, где жильцы следят за придомовыми территориями.