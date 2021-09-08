В Омске снова нашли незаконные свалки костей животных

Неизвестные снова выбросили останки животных в городе. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Омской области

Этой весной омичи в соцсетях активно жаловались на пугающие стихийные свалки, которые находили в разных частях города. Огромные кучи костей, на которых еще виднелась запекшаяся кровь, неизвестные свалили в нескольких районах города на отдаленных улицах. Тогда их убрали, но кто-то снова решил выбросить кости и черепа на прежнем месте. В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что новые свалки обнаружили 2 сентября. Но на этот раз выглядели они чуть менее пугающими, останки упаковали по пакетам. В двух местах выбросили кости общим весом 1200 килограмм.

- По результатам лабораторного исследования проб патологического материала, отобранных специалистами государственной ветеринарной службы Омской области, была исключена вероятность распространения сибирской язвы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас кости убрали, а места сбора обработали. Также обратились в полицию для поисков тех, кто устроил новые свалки.