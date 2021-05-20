В Омске ищут тех, кто устроил свалки из костей животных

Омичи находили кости в четырех округах города. Фото: ВКонтакте

Омичи уже не раз жаловались на пугающие груды костей животных, которые появлялись недалеко от жилых домов. Быть готовым к такой находке просто невозможно, поэтому омичи активно привлекали внимание к проблеме в соцсетях. В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что однотипные свалки были обнаружены в четырех районах города. Кости омичи находили на улице Доковская (Советский округ), Кондратюка (Кировский округ), в районе 14-го Военного городка (Ленинский округа) и Барабинская (Октябрьский округ).

- В мае 2021 года специалисты совместно с представителями государственной ветеринарной службы города Омска во всех случаях были отобраны пробы патологического материала и направлены в лабораторию. На основании полученных результатов возбудителя сибирской язвы в исследуемых материалах не обнаружено, - уточнили в ведомстве.

Представители Россельхознадзора также добавили, что обратились в полицию с просьбой найти тех, кто устроил несанкционированные свалки. По закону, если этих людей не найдут, то убрать отходы должны будут администрации округов.