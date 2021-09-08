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Общество8 сентября 2021 11:05

В Омске количество выздоровевших от ковида превысило количество заболевших

Такую картину показывает статистика уже второй день подряд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид все еще активно распространяется на территории региона, но наметились положительные тенденции.

Ковид все еще активно распространяется на территории региона, но наметились положительные тенденции.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области уже второй день фиксируют больше выздоровевших, чем заболевших. Заразилось сегодня 376 человек, этот показатель, к стати, медленно, но снижается. Из них 332 останутся на амбулаторном лечении, а 44 отправятся в ковидные госпитали. За все время пандемии в регионе насчитали уже 76 328 заразившихся.

А выздоровел сегодня 401 человек. Уже второй день этот показатель держится выше четырехсот человек. За все время пандемии в регионе справился с ковидом 55 931 человек.

К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. В Омске этот показатель достиг очередного круглого числа и составил 2 050 человек. За сутки выявили 8 умерших.

В прививочной компании поучаствовали 590 989 человек, вторым компонентом привиты уже 504 643 омича. Некоторые из них жаловались, что не могут получить электронный сертификат на Госуслугах. О том, что делать в таких ситуациях читайте в материале «КП-Омск».