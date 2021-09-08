Что делать омичам, не получившим QR-коды после вакцинации от ковида

Около 20% вакцинированных сталкиваются с проблемами в получении электронного сертификата. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививочная компания в Омске активно проходит с начала года. Поставить вакцину предлагают всем желающим, а таких в Омской области нашлось же более полумиллиона. Активнее всего омичи стали приходить на прививки этим летом перед третьей волной коронавируса. Многие работники предприятий были вынуждены оперативно вакцинироваться из-за распоряжения Роспотребнадзора. Да и многие омичи самостоятельно решили все же привиться.

Некоторое время омичи испытывали трудности с записью на вакцинацию, где-то людей отправляли в живую очередь, а где-то предлагали внести в список ожидания, чтобы поставить прививку позже, когда придет очередная партия вакцины. Сейчас ситуация наладилась.

Но у некоторых омичей возникли проблемы с получением электронных сертификатов. Сейчас этот вопрос стоит довольно остро, ведь без электронного сертификата и QR-кода невозможно попасть на отдых за границу. С некоторыми странами открыто сообщение, но попасть в них можно только с сертификатом о прививке и тестом на ковид. Как сообщает издание «Город55», к ним обратились сотрудники одного из омских предприятий. Они оставили последнюю прививку 27 августа, но до сих пор не получили заветных QR-кодов. И вообще информация о прививке на Госуслугах не отображается.

В пресс-службе минздрава объяснили, что не могут отслеживать данные пациентов после внесения в систему.

- Данные о прививках заносят в электронную систему в день вакцинации. Дальше они передаются на портал Госуслуг, а уже там происходит их обработка и медики никак не могут на них повлиять, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если у вас все же возникли проблемы с получением сертификата на Госуслугах, то советуют убедиться, что учетная запись была подтверждена еще до вакцинации. Если это так, то можно обратиться к техподдержке через форму на сайте. Она находится в разделе «Вакцинация от COVID-19» в подкатегории «Я вакцинировался , но не получил сертификат на Госуслугах».

Если же вы завели аккаунт на портале позже вакцинации или подтвердили учетную запись после прививки, то вам нужно повторно обратиться в поликлинику, где вы делали прививку и попросить медиков внести данные в систему повторно. Тогда сертификат и QR-код должны прийти.

В пресс-службе минздрава также отметили, что с проблемами получения электронного сертификата на Госуслугах сталкиваются около 20% пользователей. Это происходит по разным причинам. Если у вас возникли проблемы, обратиться также можно и на горячую линию Госуслуг по телефону 8-800-100-70-10.