Из-за ремонта трубопровода 9 сентября в Омске перекроют улицу Добровольского

В Омске продолжают ремонтировать трубопроводы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичам уже рассказали, какие улицы закроют из-за праздников, но есть и те, движение по которым ограничат совсем по другим причинам. В это время закроют для движения улицу Добровольского. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», это сделают по их просьбе из-за ремонта коллектора. Ограничения начнут действовать с 9 сентября, а вот когда работы закончатся, в компании не уточнили.

- С 9 сентября мы начнём работы на участке коллектора по улице Добровольского. Прежде чем приступить к обновлению коммуникаций мы прочистим коллектор и проведём телеметрическое обследование трубопровода. Своды железобетонных канализационных коллекторов подвержены газовой коррозии. В случае обнаружения неудовлетворительного состояния коммунальных сетей будем оперативно решать вопрос об увеличении объёмов работ, чтобы не допустить риска обрушения свода коллектора, - рассказал о планах Евгений Решетников, директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».