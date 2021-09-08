Омский губернатор оценил развитие Большереченского зоопарка

Во время рабочей поездки по Большереченскому району Александр Бурков побывал в местной школе искусств и зоопарке. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время рабочей поездки по Большереченскому району Александр Бурков побывал в местной школе искусств и зоопарке. В школе искусств им. А.Н. Цыбули был проведен масштабный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Учебное заведение оснастили новыми инструментами. Всего за два года на капитальный ремонт здания было затрачено почти 8 млн рублей.

Посетил губернатор и Большереченский зоопарк - визитную карточку этого района. Ежегодного в нем бывает более 150 тысяч гостей. С прошлого визита главы региона прошёл год – за это время зоопарк преобразился. Провели капремонт помещений, открыли дополнительные вольеры.

- С приходом нового руководства меняется зоопарк, идет его реконструкция, происходит расширение территории. И, самое главное, создаются более хорошие условия для животных, для птиц. Директор вкладывает сюда и душу, и сердце. Мы видим, что более 100 тысяч посетителей было в нашем Большереченском зоопарке. Это, действительно, большой поток людей, - сказал губернатор Бурков.