Брату и сестре из Омска, которые убили соседку из-за шума, дали по 13 лет колонии

Омичи надолго отправятся в колонию за убийство соседки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О поражающем жестокостью убийстве стало известно не так давно. Во время расследования установили, что в июле 2020 вспыхнула ссора между соседями. Сначала предполагали, что конфликт возник из-за шумного поведения брата и сестры, но потом выяснилось, что сора назревала из-за давнего конфликта, причину которого никто уже точно и не помнил. Брат с сестрой буквально забили соседку до смерти, в ход пошли кулаки, ноги и парикмахерские ножницы.

Сегодня дело рассмотрели в суде. Подсудимые частично признали вину, но по совокупности улик им назначили по 13 лет колонии. Женщина будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима, а мужчине придется отправиться в колонию строгого режима. Также, как уточнили в пресс-службе облсуда, брату и сестре придется выплатить по 500 тысяч матери погибшей в счет возмещения морального ущерба.