Бросили голой, чтобы отомстить: Жительницу Омска зверски убили соседи из-за давнего конфликта

Брата с сестрой обвиняют в жестоком убийстве соседки.

Появились подробности жестокого убийства, происшедшего на окраине Омска прошлым летом. Напомним, с Еленой Дмитриевой зверски расправились соседи – Татьяна Пожарская и ее брат Денис (имена и фамилии всех участников изменены).

Судмедэксперты насчитали на трупе более 80 воздействий – колющим предметом, руками и ногами. Голова погибшей была сильно изуродована, а из одежды на ней оставили только топ.

По первоначальной версии с женщиной расправились из-за того, что она просила соседей-дебоширов не шуметь. Однако в этой истории оказалось не все так однозначно.

Давний конфликт между соседками действительно был. Однако не только из-за пьяных застолий. Свидетели по делу сейчас точно и не припомнят, что бывшие приятельницы не поделили, – то ли мужчину, то ли наркотики.

Большая часть фото на странице Дениса посвящена «культурному» и, видимо, очень шумному отдыху.

В тот день в июне 2020 года потерпевшая Елена Дмитриева выпивала, потом решила продолжить выяснять, кто прав в их давнем споре. Женщина подошла к окнам противницы и начала требовать, чтобы та вышла на улицу «поговорить». Потом стала закидывать балкон соседки пустыми бутылками. Очевидцы конфликта вызвали полицию. Приехавшему на место наряду удалось погасить ссору. Однако она вспыхнула с новой силой в ту же ночь.

Обвиняемые в убийстве Татьяна Пожарская с братом Денисом возвращались из гостей и были сильно навеселе. Во дворе их встретила Дмитриева. Между женщинами завязалась драка. Поняв, что проигрывает Пожарская позвала на помощь брата. Тот сначала разнимал дебоширок, а потом и сам стал избивать и душить обидчицу своей сестры. Его родственница достала из сумки ножницы – она работает парикмахером и маникюршей, ездит по частым заказам на дом.

Дениса на пару с сестрой обвиняют в зверском убийстве.

Денис держал их жертву, а Татьяна начала бить Елену ножницами, а потом прыгать ногами по ее голове. Убедившись, что потерпевшая мертва, родственники пошли домой. Но через какое-то время вернулись и сняли с трупа практически всю одежду. Этот пакет с окровавленными вещами и нашли при обыске у них дома.

– Она рассказывала, что Дмитриева напала первой – ударила бутылкой в лоб. Но эта версия не подтвердилась, – пояснил следователь областного СУ СК, занимавшийся этим делом, Дмитрий Потапенко. – Ни бутылки, ни осколков от нее на месте убийства не обнаружено. На лбу у обвиняемой действительно были ссадины, но она могла из получить во время борьбы, когда они убивали Дмитриеву. Также она попыталась объяснить, зачем они раздели погибшую. Сказала, что хотели отомстить за прошлое. Якобы Дмитриева так же однажды ее избила и бросила голой на улице, чтобы унизить. Но эта версия не подтвердилась. Кроме того, вместе с одеждой они забрали и телефон убитой. Вероятно, планировали продать.

На допросе фигурантка рассказала слезную историю про, что Дмитриева постоянно ее избивала. А после одного случая Пожарская даже потеряла ребенка. Но и эта версия не нашла подтверждения.

Как выяснилось, выкидыш и операция у женщины действительно были в апреле 2020 года. Однако причиной стало не избиение, а внематочная беременность.

У погибшей остались двое детей – 5-летний сын и 11-летняя дочь. Мальчика забрал его биологический отец. Опеку над девочкой оформила мать погибшей, приехавшая из Испании.

Татьяну Пожарскую и ее брата обвиняют по двум уголовным статьям: «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Расследование завершено. Материалы переданы для рассмотрения в Омский областной суд. Следующее заседание состоится 18 августа.

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Все случилось прошлым летом в многоэтажке на окраине Омска. Однако корни этой истории уходят далеко в прошлое. Две соседки – Елена Дмитриева (имена и фамилии всех участников изменены) и Татьяна Пожарская – конфликтовали уже долгое время. С чего все началось, сейчас уже никто и не вспомнит. (Далее...)