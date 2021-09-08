Деревня Каракуль, которую восстановили после пожара, отметила 360-летие

Губернатор поздравил жителей села с праздником. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В мае этого года деревня Каракуль Большереченского района и ее жители попали в большую беду: огонь, принесенный ветром, уничтожил 14 строений. Десятки людей остались без крыши над головой - пострадало 15 семей. В один час они потеряли все. В первые дни после беды в деревне побывал губернатор Александр Бурков. Уже тогда он пообещал: все люди получат новое жилье. Без помощи никто не останется. И слово сдержал.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, всем миром на поддержку пострадавших было собрано 9,39 млн рублей. В восстановление вложены средства бюджета Омской области и муниципалитета, средства Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, предпринимателя Тамира Алимбаева, региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» и других неравнодушных.

И сегодня, спустя 4 месяца после пожара, восстановленная деревня празднует 360-летие. На данный момент построено 8 домов, еще два дома находятся в процессе строительства. С круглой датой поздравить жителей деревни приехал губернатор Александр Бурков и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В качестве символа возрождения деревни сегодня была заложена памятная аллея дружбы. Деревья высадили Александр Бурков, Василь Шайхразиев и глава Большереченского района Василий Майстепанов.

В качестве символа возрождения деревни сегодня была заложена памятная аллея дружбы. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор поздравил жителей села с праздником. Он напомнил, что в мае история этой деревни могла прерваться навсегда.

- Но благодаря вам, дорогие жители, благодаря вашей стойкости, силе и вашему трудолюбию жизнь в деревне продолжается, и история Каракуля будет вечной. На второй день после пожара, когда я к вам приехал, я сказал, что будем строить всем миром. Так и получилось, - сказал Александр Бурков. - Мы долго думали, строить дома за счёт муниципалитета или дать деньги людям, чтобы они могли своими руками начать строить. И мы пришли тогда к выводу, что если бы начали межевать землю, делать проекты, мы бы ещё в зиму ни одного дома не успели бы построить. Своими руками при поддержке всех жителей Омской области, при поддержке Республики Татарстан вы действительно возродили деревню, и она стала ещё краше.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил: его радует, что за 2000 км от Казани татары смогли сохранить свою культуру и традиции в таких вот национальных деревнях.

- Буквально на второй день высшее должностное лицо области – Губернатор Александр Леонидович приехал сюда, пообщался с каждым, посмотрел, дал соответствующие распоряжения, дал напутствия. Послушал вас и после этого были приняты кардинальные решения о восстановлении села. И этот вопрос у него каждый день стоял на контроле. Спасибо Александру Леонидовичу, его команде за такое отношение, за поддержку, за помощь, - подчеркнул Василь Шайхразиев.