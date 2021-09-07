В омском правительстве назвали дату повышения зарплат бюджетникам. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области на встрече с представителями омского регионального отделения партии «Единая Россия» Степаном Бонковским и Вадимом Бережным сделал важное заявление. Глава региона анонсировал повышение заработных плат омским бюджетникам.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, неделю назад депутат ЗакСобрания Степан Бонковский после многочисленных встреч с избирателями обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос повышения зарплат бюджетникам. Сегодня Александр Бурков сообщил депутату о принятом решении.

- Вы обращались ко мне с вопросом о необходимости повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, Степан Степанович. Как и обещали, ко вторнику мы провели финансово-экономический анализ и нашли средства, даже несмотря на скудность нашего дефицитного бюджета. Мы выделяем на четвёртый квартал 700 млн. рублей, - сказал омский губернатор. - Эти деньги пойдут на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, включая и тех, кто не входит в перечень категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено «майскими» указами. Водители, вахтёры, работники бухгалтерии, младший медицинский персонал, - они все также получат повышение с 1 октября. То, что сегодня Правительство готово сделать, - начать повышение с 1 октября, а дальше уже, исходя из категории, специальности, будет установлен ведомственный процент повышения по каждой специальности. Это то, что мы можем сделать, так как полностью с вами согласны - необходимо сегодня повышать заработную плату, чтобы компенсировать инфляционные издержки, которые есть у наших граждан. Поэтому идём на такой шаг.

Степан Бонковский поблагодарил главу региона за это решение. По его словам, этим шагом правительство пошло навстречу тысячам избирателей.

Глава региона анонсировал повышение заработных плат омским бюджетникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сотни избирателей обращались ко мне именно по данной проблеме. На самом деле, это касается тысяч и тысяч жителей. Действительно, цены растут, есть определённые сложности. И это решение показывает, что мы слышим людей, помогаем им. Даже несмотря на скудный бюджет Омской области, приняли очень важное решение, которое поможет людям в это непростое время, - поблагодарил губернатора Степан Бонковский.